Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин оценил, в каком состоянии команда подходит к старту плей-офф.

— Первая задача — плей-офф. Мы к этому готовились весь сезон. Но последние игры регулярки тоже для нас важны, через них мы должны подготовиться к кубковым баталиям и выйти на пик формы, — цитирует Яруллина официальный сайт КХЛ.

— Это плюс, что в концовке гладкого чемпионата у вас сильные соперники?

— Думаю, это пойдет только на пользу. Можно будет отрепетировать накал плей-офф в матчах с топ-командами.

— Вам интересна борьба за последние места плей-офф?

— Очень. На Востоке вообще ничего не понятно. Это здорово для лиги.

— Я спрашиваю еще и потому что определяется ваш будущий соперник.

— Я не сижу и не думаю: «Хоть бы эта команда нам выпала». Кто будет — тот будет. Неблагодарное дело — выбирать себе соперника. В плей-офф и первая и восьмая команда будет биться до последнего.

— Но в Хабаровск же лететь наверняка не хочется?

— Это часть нашей работы. Кстати, в чемпионский год мы в первом раунде играли как раз с «Амуром». Может, эта серия нас закалила, поэтому и смогли пройти до самого конца. Я, в принципе, нормально длинные перелеты переношу: поспал, походил, и уже прилетели.

— Мысли о прошлогодней неудаче сильно беспокоят, нервируют?

— Конечно, то была пощечина по самолюбию. В первую очередь, стыдно очень перед болельщиками. Мы их подвели, они болели за нас, верили. Нам нужно реабилитироваться. Понятно, что тот плей-офф уже история, но воспоминания остались.

— В прошлом сезоне долго отходили?

— Да какой смысл сидеть и плакать в подушку? Ничего уже не изменить, нужно только из прошлого выводы делать, заново работать и двигаться дальше. Поэтому не могу сказать, что долго.