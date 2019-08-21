Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с актером и телеведущим Станиславом Ярушиным. Накануне бело-голубые объявили о подписании соглашения с ним, а уже сегодня актер покинул клуб.

Станислав Ярушин не сыграет на Кубке Мэра Москвы.



Контракт 38-летнего нападающего с московским «Динамо» расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Станислава за проделанную работу и желает ему удачи в продолжении хоккейной карьеры. pic.twitter.com/j8vkclGlva — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 21, 2019