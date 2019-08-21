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Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания

21 августа 2019, 13:16

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с актером и телеведущим Станиславом Ярушиным. Накануне бело-голубые объявили о подписании соглашения с ним, а уже сегодня актер покинул клуб.

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