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«Ак Барс» прервал 6-матчевую победную серию «Йокерита»

17 октября 2019, 21:24
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«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Йокерит» (4:3 ОТ). Казанская команда прервала 6-матчевую победную серию финской.

В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал форвард Кирилл Петров, победную шайбу забросил нападающий Михаил Фисенко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Азеведо — 5 (Фрэттин, Педан), 4:13 — 1:0. Петров — 6 (Яруллин, Кормье), 18:16 — 2:0. О`Нилл — 5 (буллит), 22:47 — 2:1. Регин — 3 (Йоэнсуу, Лехтонен), 27:37 — 2:2. Петров — 7 (Кормье, Юдин), 37:50 — 3:2. О`Нилл — 6 (Грант, Иконен), 40:32 — 3:3. Фисенко — 5 (Петров, Педан), 61:24 — 4:3.

Вратари: Билялов — Калниньш (А. Ниеми, 20:00).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (11+13+8+2) — 20 (5+8+7+0).

Судьи: Белов, Кулаков.

17 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu

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