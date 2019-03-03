19:50 3 марта | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" повторил "достижение" "Локомотива"

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"Авангард" победил "Ак Барс" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:2). Таким образом, действующий чемпион России сложил свои полномочия.

Это седьмой случай в истории российского хоккея, когда чемпион не может пройти дальше первого раунда плей-офф. И второй случай, когда он не может выиграть не одной встречи в матчах на вылет.

Во времена Суперлиги всухую закончил свое выступление "Локомотив". Причем, в том сезоне-2003/04 в плей-офф попадали восемь лучших, а не шестнадцать как сейчас. (Алексей Мороз)

Чемпионы России, вылетавшие в первом раунде плей-офф и раньше:

Чемпион

Сезон

Соперник

Счет в серии

Динамо М*

2000/01

не попали в плей-офф

 

Локомотив*

2003/04

Лада

0-3

Динамо М

2005/06

Лада

1-3

Салават Юлаев

2008/09

Авангард

1-3

Салават Юлаев

2011/12

Ак Барс

2-4

Динамо М

2013/14

Локомотив

3-4

Ак Барс

2018/19

Авангард

0-4

* Первый раунд начинался с 1/4 финала

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