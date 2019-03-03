"Ак Барс" повторил "достижение" "Локомотива"

"Авангард" победил "Ак Барс" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:2). Таким образом, действующий чемпион России сложил свои полномочия.

Это седьмой случай в истории российского хоккея, когда чемпион не может пройти дальше первого раунда плей-офф. И второй случай, когда он не может выиграть не одной встречи в матчах на вылет.

Во времена Суперлиги всухую закончил свое выступление "Локомотив". Причем, в том сезоне-2003/04 в плей-офф попадали восемь лучших, а не шестнадцать как сейчас. (Алексей Мороз)

Чемпионы России, вылетавшие в первом раунде плей-офф и раньше:

Чемпион Сезон Соперник Счет в серии Динамо М* 2000/01 не попали в плей-офф Локомотив* 2003/04 Лада 0-3 Динамо М 2005/06 Лада 1-3 Салават Юлаев 2008/09 Авангард 1-3 Салават Юлаев 2011/12 Ак Барс 2-4 Динамо М 2013/14 Локомотив 3-4 Ак Барс 2018/19 Авангард 0-4

* Первый раунд начинался с 1/4 финала

Все о КХЛ - здесь