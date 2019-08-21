«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» на Кубке ЛЖД, Галиев набрал 4 очка

«Ак Барс» победил «Автомобилист» на Кубке Латвийских железных дорог — 5:2. Нападающий казанцев Станислав Галиев оформил дубль, а также отметился двумя результативными передачами.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

Кубок Латвийской железной дороги

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Ар. Галимов — 1 (бол., Галиев, Зарипов), 3:53 — 1:0. Березин — 2 (Литовченко), 19:57 — 1:1. Галиев — 2 (мен.), 29:51 — 2:1. Плэтт — 2 (Трямкин), 50:27 — 2:2. Зарипов — 3 (Галиев), 55:15 — 3:2. Э. Галимов — 1 (Основин, Фисенко), 58:53 — 4:2. Галиев — 3 (Зарипов), 59:50 — 5:2.

Вратари: Рейдеборн — Фомин.

Броски: 34 (12+7+15) — 32 (12+8+12).

Судьи: Ансонс, Ромасько.

21 августа. Рига. «Арена Рига».