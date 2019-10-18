«Ак Барс» и «Салават Юлаев» показали специальную форму на дерби

«Ак Барс» в этом сезоне проведет все матчи «зеленого дерби» против «Салавата Юлаева» в специальной форме, информирует пресс-служба клуба. Уфимский клуб также выступит в особенной форме. Первое дерби в этом сезоне пройдет 19 октября.

— Альтернативный игровой свитер дополнен флагом Татарстана, золотой окантовкой, соответствующей гербу республики, и логотипом «зеленого дерби», — говорится в сообщении«Ак Барса». — На внутренней стороне воротника формы нанесена цитата великого татарского поэта Габдуллы Тукая: «Я недрогнувшей грудью встречаю удары» из стихотворения «Бер татар шагыйрене? с?зл?ре». Строчка переведена на русский язык для зрителей, которые наблюдают за «зелёным дерби» по всей стране — таким образом большее количество болельщиков смогут познакомиться с творчеством Тукая.