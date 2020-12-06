«Автомобилист» уступил «Ак Барсу»

«Ак Барс» дома одержал победу над «Автомобилистом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанской команды голы забили Стефан Да Коста и Станислав Галиев.

Для «Автомобилиста» это поражение стало восьмым подряд в КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Галиев — 11 (Лямкин), 48:32 — 1:0. Да Коста — 11 (Лямкин), 51:01 — 2:0.

Вратари: Рейдеборн — Коварж (57:11).

Штраф: 8 — 28.

Броски: 29 (7+13+9) — 29 (10+9+10).

Судьи: Наумов, Одиньш.

6 декабря. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 3690 зрителей.