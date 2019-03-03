"Ак Барс" - "Авангард" - 0-4. Чемпион КХЛ вылетел в первом раунде плей-офф!

"Авангард" победил "Ак Барс" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:2). Хет-триком отметился форвард Сергей Шумаков, две результативные передачи на счету нападающего Кирилла Семенова.

Счет в серии составил 4:0. "Авангард" вышел в следующий раунд плей-офф.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/4 финала

"Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омск) - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Шумаков - 3 (Семенов), 5:42 - 0:1. Ландер - 1 (бол., Азеведо, Постма), 6:22 - 1:1. Шумаков - 4 (Семенов), 24:37 - 1:2. Шумаков - 5 (бол., Бек, Зернов), 30:38 - 1:3. Глухов - 1 (Лукоянов), 42:19 - 2:3.

Вратари: Подъяпольский (59:10) - Бобков.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 23 (10+7+6) - 25 (8+9+8).

Судьи: Гашилов, Гофман.

3 марта. Казань. "Татнефть-Арена".

Счет в серии: 0-4 (0:6, 3:6, 1:4, 2:3).

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