«Адмирал» проиграл в пятом матче подряд, уступив «Витязю»

«Витязь» одержал победу над «Адмиралом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Подольске.

В составе «Витязя» отличились нападающие Пекка Йормакка, защитник Якуб Ержабек (дважды) и форвард Куинтон Хауден. У «Адмирала» — нападающие Мартин Бакош, Олег Ломако и защитник Шон Лалонд.

Для «Адмирала» это поражение стало пятым подряд в КХЛ.

«Витязь» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 51 баллом. «Адмирал» — 45 очков и 9-я строчка (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Голы: Ержабек — 8 (Петраков, Макеев), 12:56 — 1:0. Йормакка — 9 (бол., Паутов, Бывальцев), 14:21 — 2:0. Лалонд — 6 (бол., Коннов, Альмквист), 32:34 — 2:1. Ержабек — 9 (бол., Макеев, Воробей), 38:22 — 3:1. Бакош — 12 (бол., Альмквист, Лалонд), 39:45 — 3:2. Хауден — 8 (Лаюнен, Макеев), 47:47 — 4:2. Ломако — 3 (Коростелев), 59:46 — 4:3.

Вратари: Ежов — Трушков (58:15).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (13+9+7) — 19 (5+5+9).

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

5 января. Подольск. ЛД «Витязь»