«Адмирал» после разгромного поражения от «Трактора» потерял шансы на выход в плей-офф
«Трактор» в домашнем матче регулярного чемпиона КХЛ обыграл «Адмирал» — 5:0. Дубль оформил Ярослав Косов, также отличились Егор Фатеев, Вячеслав Основин и Ник Бэйлен.
«Адмирал» с 54 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда потерпела шесть поражений подряд и потеряла шансы на выход в плей-офф. «Трактор» (51) — последний.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Фатеев — 4 (Тридчиков, Шаров), 1:44 — 1:0. Основин — 10 (Бородкин), 15:13 — 2:0. Косов — 11 (Глинкин, Меньшиков), 29:38 — 3:0. Косов — 12 (Глинкин), 47:08 — 4:0. Бэйлен — 9 (бол., Исаев, Кейлоф), 58:31 — 5:0.
Вратари: Федотов — Красоткин.
Штраф: 2 — 16.
Броски: 40 (12+19+9) — 22 (6+11+5).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
19 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.