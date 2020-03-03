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«Адмирал» покинули Олкинуора, Альмквист и Юнг

11:58
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Официальный сайт «Адмирала» объявил об уходе трех игроков из команды.

Владивосток покинули финский вратарь Юсси Олкинуора, а также два шведских хоккеиста: защитник Адам Альмквист и нападающий Маркус Юнг. Всем троим скандинавам по 29 лет.

Олкинуора провел за команду из Владивостока 31 матч в сезоне-2019/20, средний процент отраженных бросков — 92,9%, также на счету вратаря 3 матча «на ноль». У Альмквиста 26 очков (8+18) в 58 играх, у Юнга — 37 очков (15+22) в 59 играх за «Адмирал».

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