«Адмирал» покинули Олкинуора, Альмквист и Юнг

Официальный сайт «Адмирала» объявил об уходе трех игроков из команды.

Владивосток покинули финский вратарь Юсси Олкинуора, а также два шведских хоккеиста: защитник Адам Альмквист и нападающий Маркус Юнг. Всем троим скандинавам по 29 лет.

Голкипер Юхо Олкинуора, защитник Адам Альмквист и нападающий Маркус Юнг покидают «Адмирал».

Благодарим хоккеистов за игру и желаем удачи в продолжении карьеры! ? pic.twitter.com/tq82ovQZjC — ХК Адмирал (@hcadmiral) March 3, 2020

Олкинуора провел за команду из Владивостока 31 матч в сезоне-2019/20, средний процент отраженных бросков — 92,9%, также на счету вратаря 3 матча «на ноль». У Альмквиста 26 очков (8+18) в 58 играх, у Юнга — 37 очков (15+22) в 59 играх за «Адмирал».