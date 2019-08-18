«Адмирал» обыграл чешскую команду в товарищеском матче

«Адмирал» одержал победу над «Литвиновым» (4:3) в товарищеском матче. В составе российской команды отличились Маркус Юнг, Денис Вихарев, Олег Ломако и Василий Стрельцов?.

Хоккей

Товарищеский матч

«Литвинов» (Литвинов) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 (0:1, 1:0, 2:3)

Голы: Юнг — 2 (бол., Бакош), 15:24 — 0:1. Хюбль — 1 (Лукеш, Яношик), 39:43 — 1:1. Вихарев — 2 (Бакош, Юнг), 40:17 — 1:2. Ломако — 2 (А. Стрельцов, В. Стрельцов), 40:52 — 1:3. Хюбль — 2 (Гергат), 43:14 — 2:3. Яношик — 1 (Кубат, Лукеш), 51:00 — 3:3. В. Стрельцов — 3 (А. Стрельцов, Юнг), 58:26 — 3:4.

Вратари: Янус — Веремчук.

Судьи: Свобода, Шиндел.

18 августа. Литвинов. Zimni Stadion Ivana Hlinky.