"Адмирал" дома переиграл "Амур"

"Адмирал" дома одержал победу над "Амуром" со счетом 1:0 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Победный гол забил 31-летний российский нападающий Александр Мерескин.
Команда из Хабаровска заняла последнее, 13-е место в Восточной конференции. "Адмирал" поднялся на 11-е место в конференции КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Адмирал" (Владивосток) – "Амур" (Хабаровск) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Мерескин – 6 (Мищенко), 42:33 – 1:0.
Вратари: Красоткин – Лангхамер (59:09 – 59:58).
Штраф: 11 – 11.
Броски: 19 (6+6+7) – 25 (7+7+11).
Судьи: Букин, Цыплаков.
22 февраля. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".
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