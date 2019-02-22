"Адмирал" дома переиграл "Амур"

"Адмирал" дома одержал победу над "Амуром" со счетом 1:0 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Победный гол забил 31-летний российский нападающий Александр Мерескин.

Команда из Хабаровска заняла последнее, 13-е место в Восточной конференции. "Адмирал" поднялся на 11-е место в конференции КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Амур" (Хабаровск) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Мерескин – 6 (Мищенко), 42:33 – 1:0.

Вратари: Красоткин – Лангхамер (59:09 – 59:58).

Штраф: 11 – 11.

Броски: 19 (6+6+7) – 25 (7+7+11).

Судьи: Букин, Цыплаков.

22 февраля. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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