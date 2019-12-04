В официальном Twitter «Авангарда» опубликовано сообщение, посвященное матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири». После двух периодов омский клуб уступает со счетом 1:5.

— А можно мы на последний урок не пойдем, а сразу домой?", — говорится в сообщении.

А можно мы на последний урок не пойдём, а сразу домой? — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 4, 2019

На твит отереагировала пресс-служба «Нефтехимика»: «Какой домой? А полы кто помоет?»

Какой домой? А полы кто помоет? — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) December 4, 2019

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика