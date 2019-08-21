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40-летний Атюшов подписал контракт с «Нефтехимиком»

21 августа 2019, 21:12
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Защитник Виталий Атюшов подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщает официальный сайт нижнекамцев. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее 40-летний игрок прошел просмотр в клубе.

Напомним, что Атюшов стал чемпионом мира в составе сборной России в 2009 году. На его счету более 500 игр в КХЛ. В прошлом сезоне за «Амур» защитник провел 44 матча, забросил 2 шайбы и отдал 10 результативных передач.

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