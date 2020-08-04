21-летний нападающий Максимов перешел из «Эдмонтона» в ЦСКА
09:15
«Эдмонтон» объявил о переходе нападающего команды, Кирилла Максимова, в ЦСКА.
Игрок будет выступать за армейцев с сезона-2020/21. Сезон-2019/20 Максимов провел за фарм-клуб «Эдмонтона», «Бейкерсфилд Кондорс», где набрал 13 (5+8) очков в 53 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
The #Oilers have assigned forward Kirill Maksimov to CSKA Moscow of the KHL to start the 2020-21 season. pic.twitter.com/KtLCBiWmyM— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) August 3, 2020
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