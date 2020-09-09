Юниорская сборная России завершила сбор на базе в Новогорске

В Новогорске завершился первый в сезоне учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России (игроки до 17 лет), в рамках которого команда с 28 августа тренировалась на льду и на земле, а также в тренажерном и спортивном залах.

— Разумеется, все остались довольны, в том числе ребята, выступающие за североамериканские команды, которые в условиях пандемии пока не смогли уехать за океан, готовиться со своими клубами, — цитирует главного тренера команды Владимира Потапова сайт ФХР. — Надеемся, этот сбор пойдет всем на пользу, ребята лучше подготовятся к стартующему сезону и помогут сборной показать наивысшие результаты.

На сборе занимались развитием игроков, поработали над индивидуальной, групповой и в какой-то мере командной тактикой, подтянули техническую составляющую хоккеистов, ведь расти всегда есть куда. Сбор однозначно полезный: тренерский штаб познакомился с игроками, игроки с тренерским штабом, мы выработали направления дальнейшей работы.

Мы уже готовимся к следующему сбору: просматриваем ребят, которые до этого были на карандаше у предыдущего тренерского штаба и отслеживаем новых кандидатов в команду. Следим за всеми, дверь в сборную ни для кого не закрыта: пусть ребята проявляют себя, и мы будем приглашать их в дальнейшем.