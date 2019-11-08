Россия проиграла сборной хоккейной лиги Онтарио
8 ноября 2019, 05:51
Молодежная сборная России уступила сборной хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 (1:4). Счет в серии 1-2.
Четвертый матч будет сыгран в Лондоне.
Суперсерия молодежных сборных
CIBC Canada Russia Series
Сборная OHL — Россия U20 — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Делландреа — 1 (бол., Байфилд, Драйсдейл), 5:12 — 1:0. Перфетти — 1 (Томас, Меркли), 8:35 — 2:0. Макмайкл — 1 (Байфилд, Такер), 26:40 — 3:0. Томас — 1, 56:50 — 4:0. Михайлов — 1 (Пыленков, Круглов), 59:18 — 4:1.
Вратари: Доус (Эндри, 30:36) — Исаев.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 34 (12+14+8) — 27 (9+8+10).
?Судьи: Джексон, Хэмилтон.
8 ноября. Китчнер . Kitchener Memorial Auditorium. 7436 зрителей.
Статистика этой игры ?? #CANvsRUS pic.twitter.com/GAstj1v0uw— Хоккей России (@russiahockey) November 8, 2019
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