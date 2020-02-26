Болгария отказалась принимать юниорский чемпионат мира из-за коронавируса
09:55
Федерация хоккея Болгарии отказалась принимать юниорский чемпионата мира (игроки до 18 лет) в группе В второго дивизиона, сообщает Monitor.
Турнир должен был пройти в Софии 23-29 марта. Организаторы приняли рекомендации кризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии, который настаивал на отмене массовых мероприятиях в закрытых помещениях.
Изначально турнир должен был состояться в феврале-марте в Китае, однако из-за опасности инфекционного заболевания был перенесен в Болгарию.
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