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Болгария отказалась принимать юниорский чемпионат мира из-за коронавируса

09:55

Федерация хоккея Болгарии отказалась принимать юниорский чемпионата мира (игроки до 18 лет) в группе В второго дивизиона, сообщает Monitor.

Турнир должен был пройти в Софии 23-29 марта. Организаторы приняли рекомендации кризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии, который настаивал на отмене массовых мероприятиях в закрытых помещениях.

Изначально турнир должен был состояться в феврале-марте в Китае, однако из-за опасности инфекционного заболевания был перенесен в Болгарию.

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