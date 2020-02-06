В стартовом матче третьего этапа Евротура сборная Финляндии обыграла команду России. Финны победили со счетом 3:0.

Лучшими игроками встречи были признаны голкиперы. У России был выбран Александр Самонов, который заменил Тимура Билялова по ходу встречи и не пропустил ни одной шайбы. У Финляндии лучшим был назван голкипер Франс Туохимаа, который также оставил свои ворота в неприкосновенности.