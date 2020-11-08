Вайсфельд о выступлении сборной на Кубке Карьяла: «Выиграли уверенно, пропустив за три игры всего три шайбы»

Известный хоккейный функционер, эксперт и телекомментатор Леонид Вайсфельд подвел итоги выступления сборной России на Кубке Карьяла.

— Сборная России одержала уверенную победу на турнире, выиграв три матча из трех. Достаточно неожиданный результат, учитывая, что в Финляндию команда поехала молодежным составом. Тем не менее, выиграли уверенно, пропустив за три игры всего три шайбы. Учитывая негативные интервью в западной прессе, дескать, сборная России послала слабую команду, наши ребята всем доказали, что они отнюдь не слабые. Очень хорошо у нас сыграл вратарь Аскаров. С моей точки зрения, он, бесспорно, лучший вратарь на этом турнире. Ну и, вся команда, как обещал Игорь Ларионов, действовала в атакующей манере. Удивила, честно говоря, сборная Финляндии, она так неожиданно слабо выглядела в первом матче против нашей команды. Самая сложная игра у россиян была против мастеровитых шведов. В последнем матче со сборной Чехии наши ребята уверенно победили (3:0). Можно поздравить наших ребят с победой в турнире и пожелать хорошей подготовки и успешного выступления на молодежном чемпионате мира в Канаде.