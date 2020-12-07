В состав сборной Швеции на Кубок Первого канала вошли 17 игроков из КХЛ

Сборная Швеции огласила состав на второй этап Евротура — Кубок Первого канала. В национальную сборную приглашены 17 игроков из Континентальной хоккейной лиги.

Вратари: Андерс Линдбек («Йокерит»), Магнус Хелльберг (СКА).

Защитники: Оскар Фантенберг, Лукас Бенгтссон (оба — СКА), Клас Дальбек (ЦСКА), Лоуренс Пилут («Трактор»), Виктор Лев, Джонатан Пудас (оба — «Йокерит»), Филип Хольм («Металлург»).

Нападающие: Андреас Вингерли, Еспер Фреден, Джонатан Берггрен (все — «Шеллефтео»), Фредрик Карлстрем, Эмиль Петерссон (оба — «Векше»), Оскар Линдберг, Магнус Пяярви-Свенссон (оба — «Динамо»), Якоб Берглунд, Понтус Оберг (оба — «Трактор»), Марио Кемпе (ЦСКА), Линус Юханссон («Нефтехимик»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Мальте Стремвалль (СКА).

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве.