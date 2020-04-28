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«Украинский язык я мало где встречал». Русский хоккеист рассказал о жизни на Украине

28 апреля 2020, 01:57
Никита Сандырев. Фото Пресс-служба УХЛ
Никита Сандырев. Фото Пресс-служба УХЛ

Российский голкипер «Кременчуг» Никита Сандырев в интервью «СЭ» рассказал, как прошла адаптация в чемпионате Украины.

— Негативные отношения между Россией и Украиной на мне никак не сказывались, — отметил Сандырев. — Да, я немного остерегался подобных вещей перед переездом — все равно по телевизору много об этом говорят. Но когда туда приехал, я реально удивился — не было даже намеков на какие-то проблемы между странами. Люди живут нормально. Отношение к русским всегда хорошее. Менталитет, конечно, у людей немного другой, но о каких-то конфликтах даже и мыслей не было. Украинский язык я мало где встречал. Иногда кассиры в магазинах со мной на украинском разговаривали. В команде мы общаемся на русском. (Михаил Скрыль)

Полностью интервью Сандырева

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