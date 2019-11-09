В субботу, 9 ноября, сборная России сыграет свой второй матч на финском этапе Евротура — Кубке «Карьяла». Команда Алексея Кудашова встретится со Швецией, игра начнется в 14.30 по московскому времени на «Хартвалл Арене».

Оба соперника начали турнир неудачно: Россия проиграла хозяевам турнира (3:4), а «Тре Крунур» — чехам (1:3). В отличие от тех же финнов, которые привезли почти свой сильнейший состав из числа хоккеистов, выступающих в Европе, россияне и шведы сделали ставку на более экспериментальный вариант. Уровень команд примерно равный, чуть большие шансы на победу у нашей сборной, многие игроки которой представляют топ-клубы КХЛ. Поэтому исход матча, при котором россияне в основное время не проиграют (Двойной шанс — вариант Х2) оценивается букмекерами «Лиги Ставок» с коэффициентом — 1,35. Для сравнения ничью в основное время можно взять за 4,45, чистую победу России — за 1,95.

БК «Лига Ставок» дарит фрибет до 3 000 рублей всем новым игрокам. Подробности на сайте.