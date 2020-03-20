Бывший вратарь сборной Швеции Томми Сало займет пост спортивного директора АИКа. В этой должности он сменит Андерса Гоцци, сообщает Expressen.

Бывший вратарь «Айлендерс», «Эдмонтона» и «Колорадо» не работал активно последние несколько лет. 49-летний Сало испытывал серьезные психологические проблемы и боролся с депрессией.

Одна из главных причин нервных срывов: поражение в четвертьфинале Олимпиады-2002 в игре против сборной Белоруссии. При счете 3:3 после броска Владимира Копатя из средней зоны шайба попала сначала в клюшку одного из защитников, а потом в маску Сало, дезориентировав его, и после отскока заползла в ворота. Швеция в итоге потерпела поражение 3:4. Сам Сало после поражения подвергся откровенной травле на родине