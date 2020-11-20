Шведские клубы получили финансовую помощь от федерации и государства
20 ноября 2020, 19:12
Федерация хоккея Швеции распределила деньги, которые государство выделило на поддержку клубов, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. 10,7 миллиона евро получили команды высшей лиги (по 770 тысяч на клуб), сообщает EHC.
Команды второй лиги получили в общей сложности 3,7 миллиона (по 265 тысяч на команду).
По 300 тысяч получила каждая команда из женской лиги.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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