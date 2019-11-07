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Шарипзянов забил первый гол на Кубке Карьяла. Это его дебютный матч за сборную России

7 ноября 2019, 19:48
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В первом матче Кубка Карьяла сборная России открыла счет в матче с Финляндией. Первую шайбу в новом розыгрыше Евротура забросил защитник Дамир Шарипзянов. Ему ассистировали Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко.

Для него этот матч стал дебютом за национальную сборную.

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