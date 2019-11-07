Шарипзянов забил первый гол на Кубке Карьяла. Это его дебютный матч за сборную России

В первом матче Кубка Карьяла сборная России открыла счет в матче с Финляндией. Первую шайбу в новом розыгрыше Евротура забросил защитник Дамир Шарипзянов. Ему ассистировали Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко.

Для него этот матч стал дебютом за национальную сборную.