Шарипзянов забил первый гол на Кубке Карьяла. Это его дебютный матч за сборную России
7 ноября 2019, 19:48
В первом матче Кубка Карьяла сборная России открыла счет в матче с Финляндией. Первую шайбу в новом розыгрыше Евротура забросил защитник Дамир Шарипзянов. Ему ассистировали Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко.
Для него этот матч стал дебютом за национальную сборную.
Гол Шарипзянова во всей красе, любуемся #RUSFIN pic.twitter.com/JDoBlAaygo— Хоккей России (@russiahockey) November 7, 2019
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