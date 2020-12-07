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Объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала

18:04
Валерий Брагин. Фото Reuters
Валерий Брагин. Фото Reuters
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Штаб сборной России по хоккею назвал состав на Кубок Первого канала. Наибольшее представительство в нем получил СКА — 10 хоккеистов, включая двух вратарей.

Вратари: Александр Самонов, Михаил Бердин (оба — СКА), Иван Федотов («Трактор»).

Защитники: Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все — СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба — «Металлург» Мг).

Нападающие: Владимир Э. Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба — «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все — ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря. Россия сыграет со Швецией (17 декабря), Чехией (19 декабря) и Финляндией (20 декабря).

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/73487/

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