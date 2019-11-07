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Рушан Рафиков: «Не хватило голов нападающих»

7 ноября 2019, 23:44
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Защитник сборной России Рушан Рафиков был признан лучшим игроком российской команды в матче Кубка Карьяла против Финляндии (3:4). Он отметился дублем в этой встрече.

— Ключевым моментом стала игра в неравных составах, — цитирует Рафикова ТАСС. — В большинстве мы забросили одну шайбу, а финны — две. У нас было достаточно шансов, в конце получили глупые удаления, которые не стоит получать. Мы, защитники, не доработали, пропустили два гола с пятачка.

Ребята хорошо меня выводили на бросок, оставалось просто попасть. Нападающие тоже много создавали, но что-то пошло не так. Не хватило голов нападающих, мы немножко не успевали на добивания.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7091071

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