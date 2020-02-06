Россия уступила Финляндии на Шведских играх

В стартовом матче Шведских хоккейных игр сборная России уступила команде Финляндии (0:3). Игра прошла в Хельсинки (Финляндия) на Helsinki Ice Hall.

В составе победителей шайбы забрасывали Теему Пулккинен, Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила. Все голы были забиты в первом периоде.

Еврохоккейтур

Шведские игры

Финляндия — Россия — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Голы: Пулккинен — 1 (Юнттила), 0:37 — 1:0. Няттинен — 1 (Койвисто), 5:43 — 2:0. Юнттила — 1 (Виттасмяки, Карьялайнен), 6:54 — 3:0.

Вратари: Туохимаа — Билялов (Самонов, 6:54).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 25 (8+8+9) — 18 (7+5+6).

Судьи: Годек, Градил.

6 февраля. Хельсинки. Helsinki Ice Hall. 6230 зрителей.