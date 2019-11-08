Россия одолела Финляндию на Турнире четырех наций
8 ноября 2019, 19:39
Россия победила Финляндию на Турнире четырех наций. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу россиян.
Хоккей
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Турнир «Четырех наций»
Финляндия U20 — Россия U20 — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Денисенко — 3 (мен., Жабреев), 13:26 — 0:1. Рожков — 1 (Марченко, Мухамадуллин), 33:25 — 0:2. Кокконен — 1 (Хирвонен, Ряту), 57:39 — 1:2.
Вратари: Аннунен — Аскаров.
8 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
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