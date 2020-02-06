Россия назвала состав на матч Шведских игр с Финляндией

Стал известен состав сборной России на матч Шведских хоккейных игр против команды Финляндии.

Состав на стартовый матч на Шведских хоккейных играх ? #снамироссия pic.twitter.com/jDyIhVJxwF — Хоккей России (@russiahockey) February 6, 2020

Вратари: Билялов, Самонов.

Первое звено: Зернов, Швец-Роговой, Голышев, Миронов, Дронов.

Второе звено: Марченко, Морозов, Подколзин, Галенюк, Рафиков.

Третье звено: Шаров, Светлаков, Мамин, Киселевич, Романов.

Четвертое звено: Денисенко, Галимов, Каюмов, Игумнов, Лямкин, Сергеев.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.