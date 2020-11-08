Россия выиграла Кубок Карьяла. Сборная одержала три победы!

Сборная России без поражений прошла Кубок Карьяла. В завершающем матче финского этапа Евротура команда Игорья Ларионова всухую победила Чехию — 3:0.

В составе российской сборной голами отметились Родион Амиров, Егор Чинахов и Егор Афанасьев. Ворота команды вновь защищал Ярослав Аскаров.

Россия набрала 8 очков и обеспечила себе первое место. Чехия с 6 очками останется на второй строчке.

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Чехия — Россия — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Амиров — 3 (бол., Чинахов, Чайка), 18:04 — 0:1. Чинахов — 2 (Сафонов), 20:27 — 0:2. Афанасьев — 2 (Подколзин, Мухамадуллин), 28:55 — 0:3.

Вратари: Паржик — Аскаров.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 29 (12+5+12) — 30 (11+8+11).

Судьи: Викман, Кова.

8 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».