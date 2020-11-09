Роман Ротенберг: «Тот опыт, который получили наши ребята на Кубке Карьяла, неоценим»

Первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг подвел итоги выступления сборной России на победном Кубке Карьяла.

— Для команды очень важно было провести эти три матча, — приводит слова Ротенберга ТАСС. — Это очень серьезный спарринг для подготовки к молодежному чемпионату мира. Было очень важно получить опыт, отработать все детали, финально сформировать тренерский штаб, посмотреть, на что способны игроки. Важно было посмотреть сочетания, разные тактические детали, командную психологию. Все это удалось сделать.

— Как пришла в голову идея отправить молодежный состав на первый этап Евротура?

— Я сам был на Кубке мира 2016 года. Мне понравилась модель, где играла и сборная Канады, и команда молодых звезд, за которую выступал уже перспективный Коннор Макдэвид. Это очень правильный ход с точки зрения развития хоккеистов и хоккея у нас. Мы здесь всегда смотрим на лучшие примеры и считаем, что это правильно с точки зрения развития игроков. Тот опыт, который сейчас получили наши ребята, неоценим. Мы должны поблагодарить КХЛ, все клубы, которые смогли подготовить наших игроков.