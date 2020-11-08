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Родион Амиров: «Был интересный опыт поиграть с мужиками»

8 ноября 2020, 23:18
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Нападающий сборной России Родион Амиров поделился впечатлениями от выступления на Кубке Карьяла.

«Самое главное, что мы выиграли турнир, — цитирует Амирова сайт ФХР. — Был интересный опыт поиграть с мужиками, это очень хорошо перед молодежным чемпионатом мира, к которому мы готовимся. Благодаря Игорю Николаевичу Ларионову, который нашел правильные слова, мы всегда сразу настраивались на следующие игры. Шли именно побеждать, а не просто доигрывать последний матч. У сборной России всегда задача — побеждать. Поэтому мы старались выполнить эту установку и ехали с боевым настроем. Хорошо, что все так сложилось и мы выиграли турнир».

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/73328/

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