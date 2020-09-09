Пойманный на допинге казахстанский хоккеист уехал в Канаду

Защитник молодежной сборной Казахстана Владислав Никифоров продолжит карьеру в Канаде. Недавно игрок подписал контракт с клубом «Нью-Текамсет Сивикс» из GMHL, сообщает Шайба.kz.

8 ноябре 2019 года во время проведения Балтийского Кубка Вызова в Таллине у хоккеиста взяли допинг-пробу, в которой был обнаружен мельдоний, включенный в список запрещенных веществ ВАДА.

В своем объяснении игрок указал, что мельдоний был прописан ему врачом. Он признал, что не сообщил лечащим медикам, что является хоккеистом, следовательно в клинике не были приняты соответствующие ограничения.

Международная федерация хоккея установила, что нарушение антидопинговых правил не было совершено умышленно. Кроме того, были приняты во внимания юный возраст хоккеиста и отсутствие у него знаний о допинге. Игрок отказался от апелляции и принял решение дисциплинарного совета ИИХФ. Дисквалификация будет действовать до 8 февраля 2021 года.

Напомним, в прошлом сезоне Владислав Никифоров выступал в составе «Снежных барсов». В 24 матчах регулярного чемпионата МХЛ он отметился результативной передачей.