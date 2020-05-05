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Пешан назначен главным тренером сборной Чехии вместо Ржиги

5 мая 2020, 16:50
Филип Пешан. Фото hokej.cz.
Филип Пешан. Фото hokej.cz.
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Новым главным тренером сборной Чехии стал Филип Пешан. Об этом сообщает пресс-служба команды. На этом посту он заменил Милоша Ржигу.

Помощниками Пешана будут Мартин Страка и Ярослав Шпачек. Пост генерального менеджера сохранил Петр Недвед.

Контракт нового тренерского штаба рассчитан до 2022 года. Он включает ЧМ-2021 и 2022, а также Олимпиаду-2022 в Пекине.

42-летний Филип Пешан ранее тренировал молодежную сборную Чехии и клуб «Били Тигржи Либерец», с которым он один раз выиграл чемпионат страны. С Милошем Ржигой сборная Чехии заняла четвертое место на ЧМ-2019.

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