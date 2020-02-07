Марченко, Морозов и Подколзин продолжат играть в одной тройке

Сборная России продолжает подготовку к матчу Евротура против Швеции. Встреча в рамках Шведских игр пройдет 8 февраля.

На тренировке наигрывались следующие сочетания звеньев:

Первая пятерка: Зернов — Швец-Роговой — Голышев, Галенюк — Лямкин;

Вторая пятерка: Марченко — Морозов — Подколзин, Сергеев — Рафиков;

Третья пятерка: Кудрявцев — Галимов — Мамин, Киселевич — Романов;

Четвертая пятерка: Кудрявцев — Игумнов — Каюмов, Миронов — Дронов;

Пятая тройка атаки: Шаров — Светлаков — Порядин.