Марченко, Морозов и Подколзин продолжат играть в одной тройке
18:15
Сборная России продолжает подготовку к матчу Евротура против Швеции. Встреча в рамках Шведских игр пройдет 8 февраля.
На тренировке наигрывались следующие сочетания звеньев:
Первая пятерка: Зернов — Швец-Роговой — Голышев, Галенюк — Лямкин;
Вторая пятерка: Марченко — Морозов — Подколзин, Сергеев — Рафиков;
Третья пятерка: Кудрявцев — Галимов — Мамин, Киселевич — Романов;
Четвертая пятерка: Кудрявцев — Игумнов — Каюмов, Миронов — Дронов;
Пятая тройка атаки: Шаров — Светлаков — Порядин.
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