«Это возможность поквитаться с русскими». Шведский форвард хочет отомстить сборной России

Нападающий сборной Швеции Самуэль Фагемо рассказал об особом настрое на предстоящий матч Евротура против России. Игрок признался, что до сих пор не забыл поражение, которое потерпел в полуфинале прошедшего молодежного чемпионата мира.

— Меня ждет первый матч за сборную, это особенный момент, особенно чувство, — приводит РИА «Новости» слова Фагемо. — Тем более, что играть предстоит на главной арене нашей страны при большом количестве болельщиков. Завтра будет весело сыграть против сборной России. Определенно, я буду мстить, я воспринимаю этот матч как возможность поквитаться с шестью парнями, обыгравшими нас в полуфинале в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Это поражение было крайне болезненным. И я скажу, что мне до сих пор больно. Здорово, что потом мы хорошо сыграли в матче за бронзу, так что это немного скрасило эмоции.