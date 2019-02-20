Драка родителей на матче детских команд в Белоруссии. Видео

В Орше (Белоруссия) во время матча детских команд произошла массовая драка родителей юных хоккеистов. Видео опубликовано на странице Федерации хоккея Белоруссии в Инстаграме. Причина драки не указана.

Напомним, ранее ряд инцидентов во время матчей детских хоккейных команд произошел в России. Так, в Санкт-Петербурге на катке избили тренера, а Москве один отец ребенка выстрелил в другого из травматического пистолета.

Убийства, драки, стрельба. Сколько еще безумия будет в детском хоккее?