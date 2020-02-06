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Денис Зернов: «То, что у нас молодой состав — не оправдание»

6 февраля 2020, 23:45
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Нападающий сборной России Денис Зернов после завершения матча Шведских игр против Финляндии (0:3) заявил, что наличие большого количества молодых игроков в сборной не является оправданием поражения.

— Во втором и третьем периоде мы довольно неплохо играли, создавали моменты, но не получилось забить. То, что у нас молодой состав — не оправдание, — цитирует Зернова ТАСС. — Всем дали шанс, и надо им пользоваться, на каждую игру выходить с желанием. Желание было, просто начало мы проспали, получили быстрые голы.

Пришлось отыгрываться, надо было больше играть на ворота, попроще действовать, но мы не смогли забить.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7705423

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