Чемпионат Швейцарии приостановлен из-за эпидемии коронавируса

Розыгрыш чемпионата Швейцарии и второго по силе дивизионы страны приостановлены, сообщает официальный сайт Швейцарской национальной лиги. Причиной стал временный запрет правительства на проведение публичных мероприятий. Лига и клубы приняли такое решение на специальной ассамблее.

Из-за вспышки коронавируса правительство Швейцарии наложило запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек. Действует он до 15 марта, и, таким образом, по меньшей мере четыре игры плей-офф пришлось бы проводить при пустых трибунах.

Проведение чемпионатов приостановлено до 15 марта. Если зарпет будет снят, то первые игры клубы проведут 17 марта. Если запрет продлят, то лига и клубы снова проведут общее собрание, на котором решат, что делать дальше.