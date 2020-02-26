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Бывший защитник «Сибири» получил длительную дисквалификацию за толчок арбитра в матче чемпионата Швеции

11:00
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Защитник шведского «Линчепинга» Сэм Лофквист дисквалифицирован на неопределенный срок за толчок арбитра, сообщает Aftonbladet.

Эпизод случился во время недавнего матча чемпионата Швеции с «Мальме». Лофквист повздорил с соперником, а лайнсмен преграждал ему путь, чтобы не началась потасовка. Лофквист грубо оттолкнул судью, за что получил матч-штраф.

29-летний Лофквист выступал в КХЛ за «Торпедо» и «Куньлунь», также числился в составе «Сибири», которую покинул, не проведя ни одного матча.

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