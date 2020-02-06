Билялов — в воротах сборной России на матч с Финляндией
6 февраля 2020, 11:38
Голкипер Тимур Билялов будет защищать ворота сборной России в матче третьего этапа Евротура с командой Финляндии, сообщает РИА «Новости». Вторым вратарем заявлен Александр Самонов из СКА.
Расписание матчей сборной России:
6 февраля, четверг: 19.30 Финляндия — Россия (вынесенный матч в Хельсинки, арена Helsinki Ice Hall)
8 февраля, суббота: 18.15 Швеция — Россия (Стокгольм, Ericsson Globe)
9 февраля, воскресенье: 14.15 Россия — Чехия (Стокгольм, Ericsson Globe)
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...