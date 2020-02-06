Голкипер Тимур Билялов будет защищать ворота сборной России в матче третьего этапа Евротура с командой Финляндии, сообщает РИА «Новости». Вторым вратарем заявлен Александр Самонов из СКА.

Расписание матчей сборной России:

6 февраля, четверг: 19.30 Финляндия — Россия (вынесенный матч в Хельсинки, арена Helsinki Ice Hall)

8 февраля, суббота: 18.15 Швеция — Россия (Стокгольм, Ericsson Globe)

9 февраля, воскресенье: 14.15 Россия — Чехия (Стокгольм, Ericsson Globe)