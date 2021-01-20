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Андрей Костицын подписал контракт с чешским «Пардубице»

20 января 2021, 22:13
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Нападающий Андрей Костицын стал игроком чешского «Пардубице», сообщает официальный сайт клуба. 35-летний форвард подписал контракт до конца нынешнего сезона.

Ранее в карьере Костицына были клубы НХЛ «Монреаль» и «Нэшвилл», а в КХЛ он выступал за «Трактор», «Сочи», «Торпедо», «Куньлунь», минское «Динамо» и «Нефтехимик». В клубе из Нижнекамска форвард начал нынешний сезон, проведя 24 матча, набрав 10 (2+8) очков.

Сегодня младший брат Андрея Костицына Сергей заключил контракт со словацким «Братислава Кэпиталз», который выступает в чемпионате Австрии.

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