Женская сборная России назвала состав для подготовки к ЧМ-2019

Женская сборная России в начале следующей недели начнет тренировочный сбор в Новогорске, который продлится до 27 октября. Как информирует официальный сайт ФГР, тренерский штаб национальной команды во главе с Амбросом Мартином вызвал 23 гандболистки.

В сборе примут участие следующие игроки:

вратари Виктория Калинина («Кубань»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Лада»);

левые крайние Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Юлия Маркова (ЦСКА), Наталья Решетникова («Лада»);

левые полусредние Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);

линейные Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Кубань»);

разыгрывающие Ирина Никитина («Ростов-Дон»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»);

правые полусредние Валерия Ганичева («Звезда»), Валерия Маслова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);

правые крайние Диана Голуб («Кубань»), Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Чемпионат мира пройдет в японском городе Кумамото с 30 ноября по 15 декабря. На групповом этапе мирового первенства российские гандболистки сыграют с сборными Аргентины, Китая, ДР Конго, Швеции и Японии.