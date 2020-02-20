«Уфа-Алиса» проиграла «Астраханочке» и потерпела пятое поражение подряд
20 февраля 2020, 20:36
«Уфа-Алиса» в домашнем матче предварительного этапа чемпионата России проиграла «Астраханочке» — 24:34. Команда из Башкортостана потерпела пятое поражение подряд.
В другом матче «Звезда» обыграла «АГУ-Адыиф» — 35:25.
Гандбол
Чемпионат России. Женщины
Предварительный этап
Уфа-Алиса (Уфа) — Астраханочка (Астрахань) — 24:34 (15:17)
Звезда (Звенигород) — АГУ-Адыиф (Майкоп) — 35:25 (17:12)
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