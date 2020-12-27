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Сборная России по гандболу одержала победу над Алжиром на товарищеском турнире в Польше

27 декабря 2020, 21:55
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Сборная России одержала победу над командой Алжира в рамках стартового матча товарищеского турнира в Польше. Россия взяла верх со счетом 30:24.

Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов отличились по пять раз. В активе Дмитрия Житникова четыре заброшенных мяча.

Товарищеский матч

Гандбол

Мужчины

Россия — Алжир — 30:24 (14:7)

27 декабря.

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