Сборная России по гандболу одержала победу над Алжиром на товарищеском турнире в Польше

Сборная России одержала победу над командой Алжира в рамках стартового матча товарищеского турнира в Польше. Россия взяла верх со счетом 30:24.

Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов отличились по пять раз. В активе Дмитрия Житникова четыре заброшенных мяча.

Товарищеский матч

Гандбол

Мужчины

Россия — Алжир — 30:24 (14:7)

27 декабря.