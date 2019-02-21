Михаил Виноградов: "Спартак" здорово сыграл и в защите, и в нападении"

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Суперлиги на своей площадке победил астраханское "Динамо" (34:27). Игру прокомментировал левый полусредний красно-белых Михаил Виноградов, забросивший в прошедшей встрече шесть мячей.

– В первом тайме соперник оказывал нам серьезное сопротивление. Несколько раз "Спартак" отрывался в счете, но гости сокращали отрыв. В перерыве тренерский штаб попросил успокоить игру и спокойно наращивать свое преимущество. Мы выполнили эту установку – "Спартак" здорово действовал как в защите, так и в нападении. Когда преимущество красно-белых достигло 5-6 голов, то команде стало значительно спокойнее. В концовке мы играли в удовольствие и смогли забросить несколько мячей после красивых комбинаций, – отметил Виноградов.

"Спартак" продолжает единолично лидировать в турнирной таблице Суперлиги. 27 февраля красно-белые на своей площадке сыграют с петербуржской командой "Университет Лесгафта-Нева". (Максим Бирюков)