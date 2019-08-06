Трефилов продолжит работу в "Кубани", но не на посту тренера

Бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов продолжит работу в "Кубани". Правда, 63-летнему специалисту не будет предложена тренерская должность, сообщает ТАСС.

"Евгений Васильевич продолжит работать в "Кубани", но на менее энергозатратной позиции. Сейчас идет поиск преемника на посту главного тренера", – отметил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

На клубном уровне Трефилов приводил тольяттинскую "Ладу", подмосковную "Звезду" и "Астраханочку" к золотым медалям чемпионатов России. Также он привел "Ладу" к победам в Кубке кубков и Кубке ЕГФ, а "Звезда" под руководством специалиста выиграла Лигу чемпионов и Кубок ЕГФ. "Кубань" Трефилов возглавлял с 2016 года.